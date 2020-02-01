Milli halterciler 5. Fecr Kupası için İran'a gitti

01.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:02

Halter Milli Takımı, 5. Fecr Kupası'na katılmak üzere İran'a gitti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi olan Uluslararası 5. Fecr Kupası, 1-5 Şubat tarihlerinde İran'ın Reşt şehrinde düzenlenecek.

Türkiye'yi temsil edecek Halter Milli Takımı'ndaki sporcular Celil Erdoğdu ile Bünyamin Sezer ve 2 antrenör İran'a uğurlandı.

Kaynak: AA