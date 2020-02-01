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Milli halterciler 5. Fecr Kupası için İran'a gitti

Halter Milli Takımı, 5. Fecr Kupası'na katılmak üzere İran'a gitti.

01.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:02
Milli halterciler 5. Fecr Kupası için İran'a gitti

Halter Milli Takımı, 5. Fecr Kupası'na katılmak üzere 'a gitti.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi olan Uluslararası 5. Fecr Kupası, 1-5 Şubat tarihlerinde İran'ın Reşt şehrinde düzenlenecek.

Türkiye'yi temsil edecek Halter Milli Takımı'ndaki sporcular Celil Erdoğdu ile Bünyamin Sezer ve 2 antrenör İran'a uğurlandı.

Kaynak: AA
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