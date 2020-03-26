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Tokyo, Spor

Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi

Olimpiyat kotası alma şansı yüksek olan milli halterciler Muhammet Furkan Özbek ve Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

26.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:58
Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi

Olimpiyat kotası alma şansı yüksek olan milli halterciler Muhammet Furkan Özbek ve Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve milli halterciler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 2021'e ertelemesini AA muhabirine değerlendirdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Muhammet Furkan Özbek, Tokyo 2020 için kota puanı toplama sürecinde koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve dünya şampiyonalarının iptal edildiğini veya ertelendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Olimpiyatların ertelenmesiyle bu bir senelik açığı çok güzel şekilde dolduracağıma inanıyorum. Ben de birçok sporcu gibi olimpiyatlara katılıp olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. O yüzden bu bir senelik süreci kesinlikle çok iyi şekilde değerlendireceğim. Ama bunların olması için öncelikle ülkemizin bu virüsü yenmesi gerekiyor o yüzden siz de gerekmedikçe acil durumlar olmadıkça lütfen evinizde kalınız ve 65 yaş üstü çevrenizi, kendinizi tehlikeye atmayınız. Hayat eve sığar, evde kal Türkiyem."

Şaziye Erdoğan: "Her zaman milletimizin ve devletimizin yanındayız"

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmasına kesin gözüyle bakılan Şaziye Erdoğan da koronavirüs nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi konusunda, şu görüşleri paylaştı:

"Tokyo 2020'ye hazırlıklarımız tam gaz devam ederken tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs çıktı ve olimpiyatlar ertelendi. Ben bu durumu kendi adıma avantaja çevirmek için elimden geleni yapacağım. Daha çok çalışacağım ve Tokyo'ya madalya için gideceğim kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah ülkemiz bu virüsten en kısa zamanda kurtulacak ve eski günlerimize tekrar döneceğiz. Her zaman milletimizin ve devletimizin yanındayız. Biz tüm sporcular olarak elimizden geleni yapmaya hazırız."

Tamer Taşpınar: "Bazı şeyler sil baştan olacak"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da virüsün ilk duyulduğu andan itibaren birçok tedbir aldıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs nedeniyle olimpiyatlar bir yıl ötelendi ancak bundan önce uluslararası yarışmalar iptal edildi. Daha sonra milli takım kampları iptal edildi. Olimpiyatlara katılacak sporcuların henüz daha yüzde 60'ı belliydi, yüzde 40'ı belli değildi. Tüm branşlarda ve halterde de böyleydi. En son Romanya'da ve Avrupa'da yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonaları vardı bu şampiyonalarda alacağımız puanlar neticesinde olimpiyatlara hangi sporcularımızın katılacağı belli olacaktı. Fakat bunlar iptal edildi."

Taşpınar, virüs ile mücadelede devletin aldığı önlemler kapsamında bütün spor müsabakalarının yanı sıra kampları da iptal ettiklerini aktararak, "Bir belirsizlik vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ertelemesi iyi oldu. Bu, spor camiasına nefes aldırdı. Tahminim 2021 yılında aynı tarihlerde olimpiyatlar yapılacak ve adı "Tokyo 2020" diye devam edecek güzel düşünmüşler. Tabii bazı şeyler sil baştan olacak. Olimpiyat tarihlerine göre sporcularımız motive olmuştu, seçmelere hazırlanıyordu. Sporcularımızın bu konuda motivasyonlarının iyi olduğuna inanıyorum. Daha hırslı, azimli, dinamik bir şekilde hazırlıklarını devam ettirecekler. Süreci birlikte iyi yöneteceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Tamer Taşpınar, "Tüm insanlığa ve spor camiasına geçmiş olsun diyorum. Evde kal Türkiye." diyerek açıklamasını tamamladı.

Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi

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