Milli halterci Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi
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Milli halterci Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi

Milli halterci Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi.

Milli sporcu Nuran Yalçın, antrenörü Murat Korkmaz ile birlikte, memleketi Yunak'a gelerek Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Belediye Başkan Ali Konak, ziyarette başarılı sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Başkan Konak, sporcuları ve onları yetiştiren hocaları kutladı.

Belediye olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Konak, şunları kaydetti:

"İnşallah, sporcularımız daha güzel başarılarla ilçemizi ve ülkemizi temsil edecekler, buna inancımız tam. Onların başarısı bizlerin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Bu bilinçle, gençlerimizin sportif gelişimlerine katkı sunmak için çalışmaktayız."

Nuran Yalçın ise başarıya ulaşmanın yolunun devamlılık, azim, yetenek ve bu işi sevmekten geçtiğini anlattı.

Ziyarette Başkan Konak, Nuran Yalçın ve antrenörü Murat Korkmaz'a altın hediye etti.

Milli halterci Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi
Milli halterci Nuran Yalçın, Yunak Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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