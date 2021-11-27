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Milli halterci Nuran Yalçın, ödüllendirildi

AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
Milli halterci Nuran Yalçın, ödüllendirildi

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Yunak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Tokdemir'i makamında ziyaret ederek elde ettiği başarının mutluluğunu paylaştı.

YUNAK, KONYA (AA) - Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Yunak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Tokdemir'i makamında ziyaret ederek elde ettiği başarının mutluluğunu paylaştı.

Milli sporcu Nuran Yalçın, antrenörü Murat Korkmaz ile Yunak Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Tokdemir, ziyarette, başarılı sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarına dikkati çeken Tokdemir, sporcuları ve onları yetiştiren hocaları kutladı.

Nuran Yalçın ise başarılarındaki katkıları dolayısıyla başta aile yakınları olmak üzere, antrenörü Murat Korkmaz ve kendisine maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Ziyarette, Avrupa da yaşayan Yunaklı hayırsever iş adamı Hasan Çakmak tarafından Nuran Yalçın'a hediye edilen Cumhuriyet altını Muhammet Tokdemir tarafından takdim edildi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Milli halterci Nuran Yalçın, ödüllendirildi

Milli halterci Nuran Yalçın, ödüllendirildi

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AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri

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