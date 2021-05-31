Milli halterci Nuran Yalçın'dan Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya
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Milli halterci Nuran Yalçın'dan Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli halterci Nuran Yalçın'dan Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuran Yalçın, silkmede bronz madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuran Yalçın, silkmede bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan Nuran Yalçın, silkmede 121 kiloyla bronz madalya elde etti.

Koparmada 88 kiloyla dördüncü olan milli halterci, toplamda da 209 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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