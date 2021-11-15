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Milli halterci Muhammed Kaan Aktürk, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor
Milli halterci Muhammed Kaan Aktürk, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek

Bedensel engelli milli halterci Muhammed Kaan Aktürk, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.

Bedensel engelli milli halterci Muhammed Kaan Aktürk, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 27 Kasım'da başlayacak Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na 3 yıldır hazırlanan Muhammed Kaan Aktürk, organizasyona katılım hakkı kazandı.

Milli sporcu, yaptığı açıklamada, şampiyonada hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.

Şampiyonaya 3 yıldır hazırlandığını aktaran Muhammed Kaan Aktürk, "Şampiyonada ilk hedefim; kürsüye çıkmak, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyada dinletmek. Beni destekleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve antrenörlerim Yasin Aydın ile Mesut Yılmaz'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Cem Ali Kuş - Spor Haberleri

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