Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu
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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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