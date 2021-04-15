Milli halterci Hardal'dan Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Tepe'ye ziyaret
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Milli halterci Hardal'dan Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Tepe'ye ziyaret

Milli halterci Hardal'dan Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Tepe'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Rusya'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli halterci Ferdi Hardal, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'ye ziyarette bulundu.

Rusya'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli halterci Ferdi Hardal, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'ye ziyarette bulundu.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Moskova'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda toplamda 287 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde eden Ferdi Hardal, Gaziantep'e geldi.

Şehitkamil ilçesindeki Karacaoğlan Ortaokulunda beden eğitimi ve spor öğretmeni olan Hardal, Tepe'yi ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Tepe, ziyarette yaptığı konuşmada, başarılı sporcuyu ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Vali Davut Gül'ün liderliğinde Spor Şehri Gaziantep Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsatan Tepe, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedef, şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek ve çocuklarımızın spor sevgisine katkı sunmaktır. Bizleri gururlandıran değerli öğretmenimizi tebrik ediyorum. Yetenekleriyle bu yolda daha çok başarı elde edeceklerine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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