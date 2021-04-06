Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu
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Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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