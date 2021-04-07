Milli halterci Berfin Altun: "Bronz madalyayı kazanınca mutluluktan ağladım"
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Milli halterci Berfin Altun: "Bronz madalyayı kazanınca mutluluktan ağladım"

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Spor
Milli halterci Berfin Altun: 'Bronz madalyayı kazanınca mutluluktan ağladım'

Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Berfin Altun, mutluluktan ağladığını belirterek, "Gençlerde Avrupa rekoru kırmayı, büyüklerde de şampiyon olmayı hedefliyorum.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Berfin Altun, mutluluktan ağladığını belirterek, "Gençlerde Avrupa rekoru kırmayı, büyüklerde de şampiyon olmayı hedefliyorum." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonada silkmede 121 kiloluk derecesiyle üçüncü olan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Madalyayı kazanmak için elinden geleni yaptığını belirten Altun, "Çok değişik bir his yaşadım. Bronz madalyayı kazanınca mutluluktan ağladım." diye konuştu.

Altun, bunun büyüklerde ilk madalyası olduğuna dikkati çekerek, "Bu madalyayı ben değil, tüm halter hocalarım aldı. Bu vesileyle herkese teşekkür ederim." dedi.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Altun, "Bundan sonra gençlerde Avrupa rekoru kırmayı, büyüklerde de şampiyon olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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