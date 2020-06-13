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Milli hakemler olimpiyatlar için ter döküyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edilen artistik cimnastik hakemleri Mergül Güler Yılmaz ve Şenol Türkdoğan, çalışmalarını sürdürüyor.

Milli hakemler olimpiyatlar için ter döküyor
13.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edilen artistik cimnastik hakemleri Mergül Güler Yılmaz ve Şenol Türkdoğan, çalışmalarını sürdürüyor.

Hakemliğin yanı sıra Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Kadınlar Teknik Kurul Başkanı ve antrenör olan Mergül Güler Yılmaz ile antrenörlük yapan Şenol Türkdoğan, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda milli takım sporcularını çalıştırıyor.

Mergül Güler Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hakem olarak davet edildiğini söyledi.

2012'deki olimpiyatlarda milli takımda antrenör olarak görev yaptığını hatırlatan Yılmaz, "Bu kez olimpiyatlarda hakem olarak görev almak benim için ayrı bir gurur kaynağı." dedi.

Yılmaz, kendileriyle beraber sporcular İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı'nın orada olacağını belirterek, büyük bir kadroyla Tokyo'da yer almanın Türkiye Cimnastik Federasyonu adına da ayrıca büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelendiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Olimpiyat oyunları 'koronavirüsten dolayı ertelendi' diye hatırlanmasın da, bizim sporcularımızın hayallerini gerçekleştirdiği, birçok madalyanın alındığı ve Türkiye adına birçok başarının kazandırıldığı olimpiyat oyunları olarak hatırlanır inşallah. Tek dileğimiz ve amacımız bu. Ben de hakem olarak ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"İhtiyaç oldu antrenör, hakem olduk"

Şenol Türkdoğan da 40 yaşında olduğunu, sporculuğun ardından antrenörlük ve hakemlik yaptığını söyledi.

"Antrenör ihtiyacı oldu antrenör olduk, hakem ihtiyacı oldu hakem olduk, teknik kurulda ihtiyaç vardı orada görevli olduk." diyen Türkdoğan, antrenörlüğü ve hakemliği en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini vurguladı.

Şenol Türkdoğan, Türkiye'de artistik cimnastikte 3 kategori hakeminin bulunduğunu belirterek "Türkiye'de olimpiyatlarda görev alabilecek o üç kişiden biri benim. Sadece iki kişinin puanları ve şartları olimpiyat oyunları için tutuyordu. Uluslararası Cimnastik Federasyonu olimpiyatlarda hakem olarak beni seçti. İnşallah en iyi şekilde görevimizi yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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