Milli Güvenlik Kurulu: "Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu... Milli Güvenlik Kurulu: "Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu: "Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA