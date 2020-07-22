Milli Güvenlik Kurulu: "Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu...
Milli Güvenlik Kurulu: "Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır.
22.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:30
Milli Güvenlik Kurulu: "Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA