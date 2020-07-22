Milli Güvenlik Kurulu: "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren...
Milli Güvenlik Kurulu: "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır.
22.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:25
Milli Güvenlik Kurulu: "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA