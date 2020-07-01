Milli gururumuz oldu 1949 da kurulan IGF World Folklore Union (Dünya Folklor Birligˆi) düzenlemis¸ oldugˆu ve Covid-19 sebebiyle Uluslararası dijital ortamda folklorik müzik yarıs¸masına Türkiye'yi temsilen Gencer Savas¸ Bandosu katıldı.

Yarıs¸ma sonucunda, Gencer Savaş ve ekibi en iyi müzik performans ve en iyi kostüm ödülüne layık görülerek dünya birincisi oldu. Yarışmada Manisa yöresine ait olan& ; Gımıldan ve Ankara yöresinden Fidayda eserlerini seslendiren Gencer Savaş Bandosu Şanlıurfa, Erzurum, Silifke, Üsküp, Kırklareli, Antalya, Kütahya, İzmir olmak üzere 8 farklı yöre kostümüyle katılarak ayrıca bir ilke imza attı.











Kaynak: Snob Magazin