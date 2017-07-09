Milli Güreşçinin Hedefi, Olimpiyat Şampiyonu Olmak

SAMSUN'da düzenlenecek olan 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan 40 yaşındaki milli güreşçi İlhan Çıtak'ın hedefi, kariyerini beşinci kez Olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak.



Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan ilhan Çıtak, 17 yıldır İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nda serbest stil ve grekoromende mücadele ediyor. 10 yaşında güreşe başlayıp genç milli takım'a yükselen ve geçirdiği ateşlik hastalıklar sonrası 15 yaşında ağır işitme kaybı yaşayan Çıtak, ilk kez 2001'de Roma'da Deaflympics tecrübesi yaşayan ve altın madalya kazandı. Çıtak, bu alışkanlığını Melbourne 2005, Taipei 2009 ve Sofya 2013'te de sürdürdü. Samsun'da yapılacak olan Deaflympics 2017'nin kendisi için çok önemli olduğunu belirten milli güreşçi, "Artık jübile yapmayı düşünüyorum. Samsun'daki hedefim beşinci Olimpiyat altın madalyamı vatanıma kazandırarak, kariyerim zirvede noktalamak. Şu an çalıştığım okulda 20 güreşçi öğrencim var. Bıraktıktan sonra da tecrübelerimizi çocukları yetiştirerek, işitme engelli sporcularımıza hizmet için kullanacağız" dedi.



Türkiye'ye Deaflympics tarihinde en fazla altın madalya getiren isim olan İlhan Çıtak, Samsun 2017'de serbest stilde 97 kiloda, grekoromende ise 98 kiloda mindere çıkacak.



- Samsun