Milli güreşçilerden Bulgaristan'da 15 madalya
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Milli güreşçilerden Bulgaristan'da 15 madalya

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Milli güreşçilerden Bulgaristan'da 15 madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Nikola Petrov-Dan Kolov Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Türkiye Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları toplam 15 madalya kazandı.

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Bulgaristan'da düzenlenen Nikola Petrov-Dan Kolov Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Türkiye Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda Serbest Güreş Milli Takımı 3 bronz, 2 gümüş, Grekoromen Milli Takımı ise 1 altın, 1 gümüş, 8 bronz madalya aldı.

Serbest Güreş Milli Takımı'ndan 79 kiloda Umur Aybey ve 92 kiloda Mustafa Kemal Kıyı gümüş, 57 kiloda Hafız Can Hasdemir, 70 kiloda Cüneyt Budak ve 125 kiloda Anıl Berkay Kılıçsallayan bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda 55 kiloda Adem Burak Uzun altın, 130 kiloda Fatih Bozkurt gümüş, 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Ahmet Uyar, 63 kiloda Abdulkadir Saydam, 67 kiloda Kadir Kamal, 77 kiloda Furkan Dulger, 77 kiloda Erkan Ergen, 130 kiloda Muhammet Hamza Bakır ve Atalay Aydemir bronz madalya kazandı.

Serbest stilde 145 puan toplayan Kazakistan birinci, 123 puan toplayan Gürcistan ikinci olurken, Türkiye 111 puanla üçüncülüğü elde etti.

Grekoromen stilde ise 175 puanla Bulgaristan birinci olurken, ikinci sırada 135 puanla Sırbistan yer aldı ve aynı puana sahip Türkiye organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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