Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlarda birer altın ve bronz madalya elde eden milli güreşçiler, yurda döndü.

Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilen ve 15 yaş altı sporcuların mücadele ettiği Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan Esenyurt Belediyesi İbrahim Özaydın Spor Kulübü sporcusu Tuğba Demir ile 33 kiloda bronz madalya kazanan Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcusu Edanur Ersoy İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gazetecilere açıklamada bulanan Minik Kız Milli Takımı Antrenörü Yakup Yağcı, sporcularının şampiyonada iyi performans gösterdiğini söyledi.

Katılımın geçen seneye oranla çok daha yoğun olduğunu kaydeden Yağcı, "Biz Avrupa Şampiyonası'na 10 sıklette tek takım olarak katıldık. 50 kiloda Tuğba Demir, Avrupa şampiyonluğu elde etti, 33 kiloda Edanur Ersoy Avrupa üçüncüsü oldu. Tabii ki yarı finallerde, çeyrek finallerde 3-4 müsabaka kaybettik. Önümüzdeki yıllarda daha çok çalışıp daha iyi başarılar elde edeceğimize milli takım olarak inanıyoruz." diye konuştu.

Tuğba Demir: "İlk Avrupa maçımda şampiyon oldum"

Tuğba Demir, Avrupa şampiyonu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk Avrupa maçımda şampiyon oldum, çok mutluyum. Bu bana geleceğe ilişkin cesaret verdi. 15 yaş altında madalya aldım. Önümüzdeki yıl da yıldızlar kategorisinde madalya almak istiyorum. Bunun için çalışacağım." diye konuştu.

Milli güreşçi Edanur Ersoy, "Geçen sene de katılıp 5'inci olmuştum. Bu sene şampiyon olma dileğiyle gitmiştim, üçüncü oldum. Önümüzdeki yıl şampiyon olmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA