Milli güreşçiler, Ukrayna'da turnuvaya katılacak
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Milli güreşçiler, Ukrayna'da turnuvaya katılacak

25.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:07
Milli güreşçiler, Ukrayna'da turnuvaya katılacak

Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımı, Ukrayna'da turnuvalara katılacak.

Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımı, Ukrayna'da turnuvalara katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren milliler "Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial" turnuvası için bugün Ukrayna'ya hareket etti.

Turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:

Serbest stil:

57 kilo: Ferhat Kılıç

61 kilo: Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta

86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen

92 kilo: Arif Özen

97 kilo: Süleyman Karadeniz

125 kilo: Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu

Grekoromen:

63 kilo: Kerem Kamal

72 kilo: Atakan Yüksel

82 kilo: Fatih Cengiz

97kilo: Metehan Başar

Kadınlar:

50 kilo: Aynur Erge

53 kilo: Esra Pul

57kilo: Mehlika Öztürk

62 kilo: Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu

68 kilo: Aslı Demir, Nesrin Baş

76 kilo: Ayşegül Özbeğe

Turnuva 28 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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