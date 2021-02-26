Milli güreşçiler Ukrayna'da finale çıktı
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Milli güreşçiler Ukrayna'da finale çıktı

26.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:34
Milli güreşçiler Ukrayna'da finale çıktı

Ukrayna'da düzenlenen 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda üç milli sporcu finale çıktı.

Ukrayna'da düzenlenen 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda üç milli sporcu finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, serbest stilde 74 kiloda Soner Demirtaş ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz ile grekoromen stilde 63 kiloda Kerem Kamal'ın finale yükseldiği aktarıldı.

Soner Demirtaş'ın İranlı M. Firouzpourba, Süleyman Karadeniz'in Ukraynalı Valeri Andretisev, Kerem Kamal'ın ise Gürcü Leri Abuladze'yla yarın finalde karşılaşacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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