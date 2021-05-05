Milli güreşçiler Sofya'da mindere çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli güreşçiler Sofya'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler Sofya'da mindere çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Başkent Sofya'da düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek. 10 milli sporcu olimpiyat vizesi mücadelesi verecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, 10 sıklette olimpiyat vizesi için mindere çıkacak.Sofya'da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler şöyle: Serbest stil'de 65 kilo Selahattin Kılıçsallayan, 74 kilo Soner DemirtaşGrekoromen stil'de 67 kilo Enes Başar, 77 kilo Fatih Cengiz, 87 kilo Metehan Başar

Kadınlarda 53 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Bedia Gün, 62 kilo Elif Jale Yeşilırmak, 68 kilo Buse Tosun, 76 kilo Yasemin Adar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor
Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli güreşçiler Sofya'da mindere çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:15:53. #1.15#

title