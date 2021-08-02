Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti
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Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde bronz madalya alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde bronz madalya alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.

Türkiye'nin güreşteki en başarılı sporcuları arasında bulunan Rıza Kayaalp, Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020'de de bronz madalyaya uzanan 31 yaşındaki milli güreşçi, kariyerindeki 3. olimpiyat madalyasını aldı.

Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile birer altın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyasına sahip güreşçi Hamit Kaplan'ı madalya sayısı bakımından yakaladı.

Milli sporcu, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken, 2. güreşçi olarak tarihe geçti.

Yasemin'den bir ilk daha

"İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar, Türkiye'ye kadın güreşinde de ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alarak dönen Yasemin, Türkiye'nin dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın güreşçisi oldu.

Tokyo 2020'ye kürsü hedefiyle gelen Yasemin, bronz madalyayı aldı ve Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
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