Milli güreşçiler, Polonya'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Milli güreşçiler 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak.

Milli güreşçiler 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Zorlu şampiyona için Serbest Güreş Milli takımımız bugün Polonya'ya gitti. Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova niteliğindeki şampiyonada birçok Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları mücadele edecek." denildi.

19 Nisan Pazartesi günü Serbest Stilde başlayacak müsabakaların ilk gününde 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo sıkletlerde güreşçiler mindere çıkacak.

Kategorilerine göre şampiyonaya katılacak sporcular şöyle:

Serbest Güreş Milli Takımı:

Süleyman Atlı (57 kilo)

Emrah Ormanoğlu (61 kilo)

Hamza Alaca (65 kilo)

Haydar Yavuz (70 kilo)

Fazlı Eryılmaz (74 kilo)

M.Nuri Kotanoğlu (79 kilo)

Osman Göçen (86 kilo)

Erhan Yaylacı (92 kilo)

Süleyman Karadeniz (97 kilo)

Taha Akgül (125 kilo)

Kadınlar Milli Takımı

Evin Demirhan (50 kilo)

Zeynep Yetgil (53 kilo)

Eda Tekin (55 kilo)

Mehlika Öztürk (57 kilo)

Elif Yanık (59 kilo)

Cansu Aksoy (62 kilo)

Aslı Tuğcu (65 kilo)

Nesrin Baş (68 kilo)

Merve Pul (72 kilo)

Ayşegül Özbege (76 kilo)

Grekoromen Milli Takımı:

Ekrem Öztürk (55 kilo)

Kerem Kamal (60 kilo)

Abdurrahman Altan (63 kilo)

Murat Fırat (67 kilo)

Selçuk Can (72 kilo)

Yunus Emre Başar (77 kilo)

Burhan Akbudak (82 kilo)

Doğan Göktaş 87 kilo)

İbrahim Tığcı (97 kilo)

Rıza Kayaalp (130 kilo)

Metehan Başar, Atakan Yüksel, Fatih Cengiz, Yasemin Adar, Soner Demirtaş, Elif Jale Yeşilırmak, Selahattin Kılıçsallayan, Buse Tosun ve Bedia Gün ise Sofya'da 6-9 Mayıs tarihlerinde Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda yarışacakları için Avrupa Şampiyonası'na katılmayacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er