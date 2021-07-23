Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı
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Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı

Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Türk sporunun olimpiyatlardaki lokomotif branşı güreşte milli takım sporcuları, Tokyo'da düzenlenen oyunlarda madalya hedefine ulaşmak için Bolu'da yaptıkları kamplarla güç topladı.

Türk sporunun olimpiyatlardaki lokomotif branşı güreşte milli takım sporcuları, Tokyo'da düzenlenen oyunlarda madalya hedefine ulaşmak için Bolu'da yaptıkları kamplarla güç topladı.

Japonya'nın başkentinde bugün başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımlarının sporcuları, gerek olimpiyatlarda kota almak için mücadele ettikleri Avrupa ve dünya şampiyonaları gerekse olimpiyat hazırlıklarının önemli bir kısmını Bolu Aladağ'da bulunan kamp eğitim merkezinde yaptı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi grekoromen stilde temsil edecek Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Kerem Kamal, Kadın Güreş Milli Takımı sporcularından Yasemin Adar ve Evin Demirhan ile serbest stilde mücadele edecek Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, organizasyon öncesinde Bolu'daki kamplarını tamamlayarak Tokyo'ya hareket etti.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp, AA muhabirine, özellikle yaz döneminde gerçekleşen tüm şampiyonalar öncesinde Bolu'da kamp yaptıklarını söyledi.

Rıza Kayaalp, yaz aylarında Bolu'nun daha serin olduğunu dile getirerek, "Özellikle yaz antrenmanlarını Bolu'da serin havada yapmak bizi daha iyi dinlendiriyor. Nem oranı az. Bilindiği gibi nem insanı dinlendirmez. Nemsiz bir ortam bizi daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Bolu'da hazırlanarak gittiği hemen hemen tüm şampiyonalardan madalyayla döndüğünü aktaran milli güreşçi, "Olimpiyata giden yol Bolu'dan geçiyor diyebiliriz. Bolu bizim için çok önemli. Özellikle de benim için önemli. Yıllarca burada çalıştım. 2006'dan beri burada kamp yapıyorum. Şampiyonalara Bolu'dan gidince kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Grekoromen 60 kiloda müsabakalara çıkacak Kerem Kamal da ilk kez katılacağı olimpiyat oyunları öncesindeki son idmanlarını Bolu'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bolu kamplarının verimli geçtiğini belirten Kerem Kamal, "Buranın imkanları çok iyi. Doğayla iç içeyiz. Yürüyüş yapabileceğimiz, koşu yapabileceğimiz alanlar çok. O yüzden hocalarımız ve biz, Bolu'yu tercih ediyoruz. Ayrıca Bolu'yu çok seviyoruz. Bize antrenman çeşidi olarak çok iyi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu, güreşte kondisyonun önemine işaret ederek, "Kondisyonumuz ne kadar iyiyse güreşimizi de o kadar iyi yapıp devamlı hale getirebiliyoruz. Bütün kondisyon ve tempo antrenmanlarımızı Bolu'da yapıyoruz. Bolu her zaman bizim için verimli oluyor." dedi.

Yasemin Adar: "Bolu'nun bize uğur getirdiğine inanıyoruz"

Türkiye'yi kadınlar 76 kiloda temsil edecek Yasemin Adar ise Rio 2016'da kazanamadığı madalyayı almak için olimpiyatlara milli takımla Bolu'da sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Yasemin Adar, sunduğu avantajlar dolayasıyla Bolu'yu tercih ettiklerini anlatarak, "Bolu bizim için çok güzel ve vazgeçilmez bir kamp eğitim tesisi. Sadece kadın takımı değil, serbest ve grekoromen takımı da burada kamp yapmayı seviyor. Bolu'nun bize uğur getirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Evin Demirhan da Bolu'da kamp yapmanın kendileri açısından faydalı olduğunu kaydetti.

Güreş milli takımının tüm branşlarının Bolu'da mutlaka kamp yaptığına değinen milli güreşçi, "Yılda en az birkaç kez Bolu'ya geliyoruz. Burada enerji depoluyoruz. Kendimizi fiziksel ve mental olarak çok iyi şekilde hazırlayarak olimpiyatlara gidiyoruz. O yüzden Bolu Aladağ çok önemli. Bolu, en iyi şekilde hazırladığım yerlerden biri. Bunun için Bolu bizim için çok iyi bir fırsat." şeklinde konuştu.

Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı
Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı
Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı
Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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