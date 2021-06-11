Milli güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefi için Bolu'da form tutuyor

Güreş milli takımıyla Bolu'da kamp yapan Cenk İldem ile Kerem Kamal, geçen yıl yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş milli takımıyla Bolu'da kamp yapan Cenk İldem ile Kerem Kamal, geçen yıl yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cenk İldem, AA muhabirine, olimpiyatlara az bir sürenin kaldığını belirterek, çalışmaların yoğunlaştığını söyledi.

Takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğunu, kendisinin de sakatlıktan kurtulduğunu dile getiren milli güreşçi, "Salgın nedeniyle olimpiyatlar ertelendi. Bu süreci iyi atlattık, iyi çalıştık. Özlem duyduğumuz madalyaya doğru gidiyoruz. İnşallah Tokyo'dan bizi sevenleri utandırmadan geri döneceğiz." diye konuştu.

Cenk İldem, mindere çıktıklarında Türk milletinin desteğini arkalarında hissettiklerini anlatarak, "En güzel kısmı da bu. Bir ulusu, milleti temsil etmek gerçekten onur verici bir şey. Bunun yanında da aileni ve sevenlerini mutlu etmek, tarifi imkansız bir mutluluk." dedi.

Rakiplerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Venk İldem, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlardaki rakiplerimle daha önce karşılaştım, yenmişliğim de var yenilmişliğim de var. Olimpiyatta bir taktik savaşı olacak. Orada iyi olan kazanacak. Biz de iyi olmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Rakiplerime bir sürpriz de yapmak istiyorum. Farklı bir oyun arayışı da var. Dediğim gibi orada bir taktik savaşı olacak ve çok çalışan, bunu daha çok isteyen kazanacak. İnşallah bu biz oluruz."

Kerem Kamal: "Madalyayla döneceğime inanıyorum"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Kerem Kamal da madalya hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Kerem Kamal, olimpiyatlara 2 aydan kısa bir süre kaldığını anımsatarak, "Bolu kampında eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Güçsüz yönlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Kampımız başlayalı bir hafta oldu ve çok verimli bir şekilde devam ediyor. İnşallah bunun ardından 2 kamp daha yapıp olimpiyatlara gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Güç odaklı çalıştıklarını dile getiren milli güreşçi, "Bu yüklenme kampı olduğu için biraz yorucu geçiyor. Eksiklerimi ne kadar kapatabilirsem o kadar iyi. Herkes çalışıyor, herkes olimpiyatı çok istiyor. Ben de bunun için eksikliklerimi ne kadar kapatırsam o kadar iyi. Bunun için de günde 3 antrenman yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kerem Kamal, kampta kendisine Azerbaycan ve Türkiye'den üç güreşçinin partnerlik yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Dünyada farklı farklı stilde güreşen insanlar var. Bize de sağ olsun Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Türk abilerimiz yardımcı oluyorlar. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Ben de hepsinin özelliklerinden faydalanıyorum." dedi.

Olimpiyatlara ilk kez katılacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Kerem Kamal, "Madalya almak için elimden gelen her şeyi yapıyorum, çalışıyorum, Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum ama şu an rengini kestiremiyorum. Oradan madalyayla döneceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz