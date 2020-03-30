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Koronavirüs, Sivas, Spor

Milli güreşçiler kapıcı dairesinde form tutuyor

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonuna dönüştürdükleri kapıcı dairesinde form tutuyor.

30.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:24
Milli güreşçiler kapıcı dairesinde form tutuyor

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonuna dönüştürdükleri kapıcı dairesinde form tutuyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan "evde kal" çağrısına uyan güreşçiler, oturdukları apartmanın kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi.

Dünya üçüncüsü Muhittin Sarıçiçek ve Balkan ikincisi Yüksel Sarıçiçek kardeşler ile milli güreşçi Uysal Özen, kapıcı dairesinde antrenman yaparak formlarını korumaya çalışıyor.

İkamet ettikleri apartmanın yönetiminden talep etmeleri üzerine geçici olarak kendilerine tahsis edilen kapıcı dairesinde çalışmalarını yapan milli güreşçiler, temin ettikleri koşu bandı, minder, kondisyon bisikleti ve ağırlıklarla idmanlarını sürdürüyor.

Kapıcı dairesini spor salonuna dönüştürdüler

Milli güreşçi Muhittin Sarıçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kulüplerinin ve antrenman yaptıkları salonun tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Apartmanlarındaki kapıcı dairesini spor salonuna dönüştürme fikrinin akıllarına geldiğini anlatan Sarıçiçek, "Bulunduğumuz apartmanın kapıcı dairesi boştu. Yöneticiden rica ettik, burayı kısa süreliğine bize verdiler. Buraya gerekli malzemelerimizi getirdik, antrenmanlarımızı yapıyoruz, formumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz." dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla tüm spor branşlarında olduğu gibi güreşte de Avrupa ve dünya şampiyonalarının ertelendiğini aktaran Sarıçiçek, "Biz hazırlıklı olmak istiyoruz. Antrenmansız kalmamak için böyle bir çözüm bulduk." diye konuştu.

Balkan ikincisi Yüksel Sarıçiçek ise formlarını korumak için çalışmalara devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle kamp eğitimlerinin sonlandırıldığını belirten Sarıçiçek, "Kendi antrenman salonumuzdan buraya malzemeleri getirdik. Abim ve arkadaşım ile antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Uysal Özden de güreşin eşli olarak yapılan bir spor branşı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'miz de kapandığı için evlerimize geldik. Bir süre kendi imkanlarımızla antrenman yapmaya çalıştık fakat güreş tek kişilik bir spor olmadığı için üç kişi birlikte form tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Milli güreşçiler kapıcı dairesinde form tutuyor

Kaynak: AA

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Milli güreşçiler kapıcı dairesinde form tutuyor

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