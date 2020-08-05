Milli güreşçiler kampa giriyor Milli güreşçilerin hazırlık kampı bugün başlayacak.

Milli güreşçilerin hazırlık kampı bugün başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest ve grekoromen stilde mücadele eden sporcular, Antalya'da kampa girecek.

Kadın Milli Takımı ise Bolu Aladağ'da kamp yapacak.

Milli güreşçilerin hazırlık kampı, 19 Ağustos'ta sona erecek.

Sakatlığını atlatan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de Serbest Milli Takımı'nın kamp listesinde yer alıyor.

Kaynak: AA