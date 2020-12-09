Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

09.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:33
Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren milli güreşçilere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren milli güreşçilere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler Sırbistan'da 12-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı ile Elmadağ'daki merkezde ikili kamp yapıyor.

Elmadağ Kamp Merkezi'nde milli sporcularla bir araya gelen Zeki Gül, Azerbaycan Milli Takımı'nı ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, özellikle Karabağ Zaferi'nden dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Zeki Gül, Azerbaycan Milli Takımı'nın yetkililerine çeşitli hediyeler de takdim etti.

Türkiye'ye 16 kişilik bir kadroyla gelen Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası'na kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Öte yandan hazırlıklarını teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde sürdüren milli takımın Sırbistan'da mücadele edeceği kadroda şu isimlerin yer aldığı açıklandı:

"Şaban Kızıltaş (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), M. Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo), Oktay Güngör (125 kilo)"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Öner Erkan Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:03:02. #1.15#
title