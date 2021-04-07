Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak
Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada mücadele edecek.
Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.
Turnuvada yer alacak milli güreşçiler şöyle:
Serbest stil
57 kilo: Hafız Can Hasdemir, Engin Çetin
61 kilo: Cabbar Duyum
65 kilo: Cavit Acar, Fatih Önalan
70 kilo: Cüneyt Budak, Mehmet Karaca
74 kilo: Samet Ak
79 kilo: Umur Aybey, Hacı Ömer Yıldırım
86 kilo: Hacı Abdullah Dilek
92 kilo: Mustafa Kerem Kıyı
125 kilo: Anıl Berk Kılıçsallayan, Feyzullah Parlar
Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun, Cihat Liman, Emre Mutlu, Ömer Halis Recep
60 kilo: Mert Aybars, Mükremin Aktaş, Ahmet Uyar
63 kilo: Abdülkadir Saydam, İsmail Culfa
67 kilo: Kadir Kamal
72 kilo: Hasan Orakçı, Abdülsamet Başar
77 kilo: Erkan Ergen, Furkan Dülger, Alper Murat Erdoğan
82 kilo: Doğan Kaya, Samet Yıldırım
87 kilo: Muhittin Sarıçiçek, Bedirhan Tan
97 kilo: Beytullah Kayışdağı
130 kilo: Fatih Bozkurt, Atalay Aydemir, Muhammed Hamza Bakır
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar