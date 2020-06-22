Milli güreşçiler, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti Milli güreşçiler, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret ettiANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü makamında kabul etti.

Milli güreşçiler, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü makamında kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular ile gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları ve pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Sporculardan antrenmanları ve hazırlık süreçleri ile ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, 'Koronavirüs salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Bu süreçte sporcularla iletişimi hiç koparmadık. Onların moral desteği, ihtiyaç duydukları diğer konular bizim sorumluluk alanımız. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'SPORCULARIMIZIN BU SÜREÇTEN BİR KAYIPLA DEĞİL, FIRSAT OLUŞTURARAK ÇIKMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR OLUŞTURDUK'

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan sporculardan yaşanan ertelemenin ardından önemli başarılar beklediklerini dile getirerek, "Bu süreçte olimpiyatlara hazırlanan sporcularımıza yönelik özel bazı çalışmalar yürüttük. Bu dönemi avantaja çevireceğimize inanıyorum. Zira tüm çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. ve beni sevindiren konu, sadece bizim değil, sporcularımızın da bu düşüncede olmaları. Milli sporcularımızın bu süreçten bir kayıpla değil, fırsat oluşturarak çıkması yönünde çalışmalar oluşturduk? ifadelerini kullandı.

'BU SÜREÇTE MİLLİ SPORCULARIMIZ DA HEDEFLERİNİ BÜYÜTTÜ'

Geçen yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların hız kesmeden devam edeceğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini söyle tamamladı:

'Sporcularımız bu süreçten daha büyük bir enerji ve motivasyonla çıkacaklar. Bu süreci sporumuz adına hep birlikte fırsata çevireceğiz. Bu süreçte milli sporcularımız da hedeflerini büyüttü. İnşallah 2021'deki Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesile ile çalışmalarını hız kesmeden sürdüren tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteğimizin hız kesmeden süreceğini bilsinler. Her zaman onlara güvenimiz tamdır.?

Kaynak: DHA