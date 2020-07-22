Milli güreşçiler, 3 bin 200 yıllık kaya evlerini ziyaret etti Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcuları, Seben ilçesinde MÖ 1200'lü yıllarda Frigler tarafından yapılan ve bugüne kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'ni ziyaret etti.

Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcuları, Seben ilçesinde MÖ 1200'lü yıllarda Frigler tarafından yapılan ve bugüne kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'ni ziyaret etti.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli güreşçiler, izinli günlerinde Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak'ın daveti üzerine ilçeye geldi.

İlk olarak Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olan Seben Gölü kenarında bir süre gezinti yapan sporcular, daha sonra ilçe merkezine gitti.

Ardından Frigler tarafından yapılan ve Seben Belediyesinin girişimleriyle turizme kazandırılan Solaklar Kaya Evleri'ne gelen milli güreşçiler, 3 katlı kaya evlerine tırmandı.

Kaya evlerinin içinden ve dışından hatıra fotoğrafı çektiren milli güreşçiler, tarihi MÖ 1200'lü yıllara dayanan bölgede gezinti yaptı.

Rıza Kayaalp: "Böyle güzel bir yerin turizme kazandırılmasına çok sevindim"

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli takım olarak uzun yıllardır Bolu Aladağ'da kamp yaptıklarını dile getirerek, "Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlara burada hazırlanarak gidiyoruz. Bu benim Solaklar Kaya Evleri'ne ilk gelişim değil. Çok uzun zaman önce de buraya gelip burayı keşfetmiştik. Böyle güzel bir yerin turizme kazandırılmasına çok sevindim." diye konuştu.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da kamp yapan Güreş Milli Takımını ilçede de misafir etmekten memnun olduklarını söyledi.

Milli güreşçilerin ilçede tarihi ve turistik alanları ziyaret ettiğini dile getiren Kavak, "Seben'i onurlandırdılar. Olimpiyatlarda milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kavak, tarihi kaya evleri hakkında da bilgi vererek, buranın turizm açısından ilçenin en büyük değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda milli takım teknik direktörü Salih Bora, Belediye Başkanı Kavak'a mili takım forması hediye etti.

Kaynak: AA