Milli güreşçiden Başkan Güven'e ziyaret

21.08.2019 19:10

Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Paşa Ekrem Karabulut, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Güven, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibini yenerek bronz madalya kazanan milli güreşçiyi Cumhuriyet makamında ağırladı.

Sevincini paylaştığı için Karabulut'a ve ailesine teşekkür eden Güven, "Önümüzdeki günlerde yine bir şampiyonaya katılacak ve kendisinden birincilik bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde eski olimpiyat şampiyonumuz Şeref Eroğlu ile görüşmemiz oldu ve Paşa kardeşimizi tebrik etti. Kendisi de Afşinli güreşçimizden şampiyonluk beklediğini ifade etti. Afşinliler olarak Paşa kardeşimiz ile gurur duyduk. Güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Milli güreşci Karabulut da Afşin'e altın madalya ile dönmek istediğini belirterek, "Bizleri ağırlayan belediye başkanımıza ve Afşin halkına teşekkür ediyorum. Afşinli olarak bir sonraki şampiyona altın madalya kazanarak ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Güven, ziyaretin ardından Karabulut'a altın hediye etti.

Kaynak: AA