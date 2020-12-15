Milli güreşçi Zeynep Yetgil dünya beşincisi oldu
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Milli güreşçi Zeynep Yetgil dünya beşincisi oldu

15.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:00
Milli güreşçi Zeynep Yetgil dünya beşincisi oldu

Kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Belaruslu rakibi Sidakova'ya yenilerek dünya beşinciliğinde kaldı.

Kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Belaruslu rakibi Sidakova'ya yenilerek dünya beşinciliğinde kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 53 kilo bronz madalya maçında, milli sporcu Zeynep Yetgil, Belaruslu Zalina Sidakova'yla karşılaştı.

Rakibine 3-0 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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