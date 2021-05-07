Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi
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Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden organizasyonda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, ilk turda Ekvadorlu rakibi Genesis Reasco Valdes'i 18-7 sayı tuşuyla yendi.

Çeyrek finalde 23 yaş altı dünya şampiyonu Kübalı Milayims Marin Potrille'i 2-0 öndeyken tuşla mağlup eden Yasemin Adar, adını yarı finale yazdırdı.

Milli güreşçi, yarı finalde dünya üçüncüsü, Avrupa ikincisi Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşacak.

Kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, ilk turda Macar Mercedes Denes'i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda ise Avrupa şampiyonu Hollandalı Jessica Blaszka'yı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Zeynep, çeyrek finalde bir diğer Avrupa şampiyonu Rus Olga Khoroshavtseva'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükselirse Zeynep Yetgil, repesaj müsabakasına çıkacak.

Kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, ilk turda Dominikli Yessica Ovideio Perez'i 4-2 yendi. Buse, sonraki turda Bulgaristan'dan Avrupa şampiyonu Mimi Nikolava Hristova'ya yenildi. Hristova finale yükselirse Buse, repesajda Hindistan'dan Nisha ile karşılaşacak.

Kadınlar 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Romanya'dan Kriszta Tunde Incze ile yaptığı müsabakayı son saniyelerde verdiği puan ile kaybetti ve elendi.

Kadınlar 57 kiloda Bedia Gün ise dünya şampiyonu Kanadalı Linda Morais'e yenildi ve elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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