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Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlara adını altın harflerle yazdırmak istiyor

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlara adını altın harflerle yazdırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

13.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:41

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlara adını altın harflerle yazdırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'nun Aladağ bölgesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı'nda yer alan Yasemin, günde çift antrenman yaparak 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minderden uzak kalan milli güreşçi, kondisyonunu yükseltmek için kampta güç depoluyor.

"Mindere çıkmayı bekliyoruz"

Yasemin Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında başladığını spor hayatına 1 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği, İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu sığdırdığını hatırlatarak, bundan sonraki en büyük hedefinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.

Yasemin, pandemi sürecinin kendileri için zor geçtiğini dile getirerek, "Tam müsabakalara hazırlanıyorduk. Olimpiyat kotası almak için gideceğimiz bir müsabaka vardı Macaristan'da. O müsabakaya katılamadık. Apar topar hepimiz evlerimize dönmek zorunda kaldık. Öte yandan benim ve arkadaşlarımın bazı sakatlıkları vardı. O sakatlıklara rağmen müsabakaya gidecektik. Bu nedenle pandemi süreci bizim için bir nebze iyi oldu çünkü sakatlıklarımızın iyileşmesi açısından çok iyi tedavi süreci geçirdik. Pandemi süreci boyunca evde yapabildiğimiz şartlarda antrenman yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Kontrolü sosyal hayatın başlamasıyla milli takımla kampa katıldığını anlatan 28 yaşındaki güreşçi, "Kampımıza yeni başladığımız için biraz tedirginiz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Yeri gelince maske takıyoruz. Temizliğe çok önem veriyoruz." dedi.

Yasemin Adar, kampta pandemi nedeniyle henüz mindere çıkamadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Antrenmanımız kondisyona yönelik devam ediyor. Hala temas halinde değiliz. Sürekli koşu antrenmanları ve ağırlık çalışması yapıyoruz. Minderde sadece ısınma antrenmanları yapıyoruz. Güreş antrenmanı yapmadığımız için durumumuz hakkında çok net bir şey söylemek de istemiyorum. Mindere çıkmayı bekliyoruz. Güreşmek istiyoruz. Gücümüzün, kondisyonumuzun farkında olmak istiyoruz. Ancak sağlık her şeyden önce geliyor. Bu yüzden kendimizi tutuyoruz."

Bir an önce müsabakalara çıkıp yeni başarılar elde etmek istediklerini belirten Yasemin, "Bayrağımızı göndere çektirdiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. İnşallah o dönemler tekrar geri gelir. Alamadığım tek bir madalya kaldı; o da olimpiyat madalyası. Olimpiyatların ertelenmesi benim için çok büyük sıkıntı oldu. İnşallah 2021 yılında olimpiyatlar olursa orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk kadını adına güreş alanında alınmamış madalyayı almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlara adını altın harflerle yazdırmak istiyor

Kaynak: AA

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