Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlar için Bolu'da güç depoluyor
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Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlar için Bolu'da güç depoluyor

Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlar için Bolu'da güç depoluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, geçen yıl yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, geçen yıl yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor.

Olimpiyatlara hazırlık kapsamında Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren Adar, altın madalyaya ulaşarak bir ilke imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli güreşçi Yasemin Adar, AA muhabirine, Bolu'da 26 Haziran'a kadar çalışmalarını sürdüreceklerini, ardından İstanbul'da da bir kamp dönemi geçireceklerini söyledi.

Milli güreşçi Evin Demirhan ile çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Adar, günde çift antrenman yaptığını kaydetti.

Adar, tek antrenmanın yaklaşık 3 saat sürdüğünü, biri Küba'dan diğeri İsveç'ten gelen partnerleriyle çalışarak olimpiyatlara hazırlandığını dile getirdi.

Avrupa ve dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi olduğunu hatırlatan Adar, "Sırtımda ister istemez büyük bir yük var. Tekrardan bir ilki yaşatmak istiyorum. Ülkemizde kadın güreşinde bir olimpiyat madalyası olmadı. Ben bir ilki yaşatarak, olimpiyat madalyası almak istiyorum. Şampiyonluk olursa benim için çok büyük bir gurur olur." diye konuştu.

Rakiplerini izlediğini ve analiz ettiğini belirten Adar, "Onların hatalarından faydalanıp üstünlük sağlamak için antrenman yapıyoruz. İnşallah Tokyo'da bu emeklerimin karşılığını almak istiyorum." dedi.

"Her zaman bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"

Adar, ülke nüfusunun desteğini arkalarında hissetmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bayrağımız çok değerli. Ben de her zaman bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bunun stresi ve baskısı gerçekten çok fazla var. Kampımızda bulunan ekiplerimizden en iyi şekilde faydalanıp olimpiyatlarına gitmeye hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonu olduğunda da Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğine işaret eden Adar, "Türk kadını olarak gerçekten çok güçlüyüz. Türk kadınının bu gücünü olimpiyatlarda göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlar için Bolu'da güç depoluyor
Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatlar için Bolu'da güç depoluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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