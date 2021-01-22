Milli güreşçi Yasemin Adar'dan Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a ziyaret
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Milli güreşçi Yasemin Adar'dan Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a ziyaret

22.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:59
Milli güreşçi Yasemin Adar'dan Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a ziyaret

Milli güreşçi Yasemin Adar, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Milli güreşçi Yasemin Adar, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adar'a teşekkür etti.

Adar'ın Dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Ak, Adar'a katılacağı yeni organizasyonlarda başarı diledi. Adar da Ak'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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