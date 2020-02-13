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Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa 2'ncisi oldu

İtalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar gümüş madalyanın sahibi oldu.

13.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:00
Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa 2'ncisi oldu
'da düzenlenen Büyükler Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar, Rus rakibi Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

55 kiloda ise milli güreşçi Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile 55 kiloda bronz madalya elde eden Bedia Gün için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA
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