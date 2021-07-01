Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada
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Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da ikinci olimpiyat altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da ikinci olimpiyat altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki en önemli madalya umutlarından Taha, Bolu'da yoğun bir programla hazırlanıyor.

Güreş milli takımıyla Bolu'da kamp yapan Taha, günde üç antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Taha Akgül, AA muhabirine, olimpiyatlara az bir zaman kaldığını belirterek, son kamplarının verimli bir şekilde geçtiğini söyledi.

Olimpiyatlara üçüncü kez katılacağını aktaran 30 yaşındaki milli güreşçi, "2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya almıştım. Tokyo'da da hedefim ikinci kez altın madalya. 8 kez Avrupa Şampiyonu olarak aslında rakiplerime psikolojik olarak bir üstünlük mesajı verdim. Bunu kullanmak istiyorum. İyi rakiplerim var. Kafa kafaya güreşeceğim çok sıkı rakiplerim var. Çok temkinliyim. Gerçekten rehavete kapılmadan hazırlanıyorum." diye konuştu.

Tecrübesini kullanarak ve milletin de duasını alarak ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğini vurgulayan Taha, altın madalya beklentisini yerine getirmek istediğini kaydetti.

"Bir antrenmanda 7-8 tişört değiştiriyorum"

Taha, günde 5 saat antrenman yaptığını belirterek, "Bir antrenmanda 7-8 tişört değiştiriyorum. Çok ciddi efor sarf ediyoruz. Olimpiyat seviyesinde madalya istiyorsan olimpiyat seviyesinde güreş yapıyorsan çalışman gerek. Ben de sorumlu sporcu olarak biraz daha fazla çalışıyorum. Antrenmana erken gelen ve en geç çıkan sporculardan biriyim." ifadelerini kullandı.

Yapılan işin hayatın merkezine alınması gerektiğini anlatan Taha, şunları kaydetti:

"Ben öyle yapıyorum. Dinleniyorsam güreş için dinleniyorum. Yemek yiyorsam güreş için yemek yiyorum. İyi çalışmalıyım, iyi yemek yemeliyim ki yaptığım antrenmana bir faydası olsun. Odama gittiğimde niyetim iyi dinlenmek. İyi dinleneyim ki performansıma katkı sağlasın ve yarın daha iyi antrenman yapayım. Hep niyetim güreş üzerine. Hal böyle olunca Allah başarıyı nasip ediyor. Arkadaşlarıma böyle örnek oluyorum. Attığınız adımı bile güreş için atacaksınız. Bu işi yaparsan Allah da başarıyı nasip ediyor."

Taha Akgül, sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve altın madalya hedefine ulaşmak istediğini sözlerine ekledi.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada
Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada
Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada
Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada
Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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