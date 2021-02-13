Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı

13.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:40
Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı

OLİMPİYAT, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine atandı.

OLİMPİYAT, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül getirildi.Toplam 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu ile serbest stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 31 yaşındaki Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize altın madalya kazandırmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:43:24. #1.15#
title