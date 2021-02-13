Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı

OLİMPİYAT, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül getirildi.Toplam 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu ile serbest stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 31 yaşındaki Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize altın madalya kazandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı