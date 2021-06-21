Milli güreşçi Taha Akgül'den spor kamuoyuna "futbol" eleştirisi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli güreşçi Taha Akgül'den spor kamuoyuna "futbol" eleştirisi Açıklaması

Milli güreşçi Taha Akgül'den spor kamuoyuna 'futbol' eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 aydan kısa süre kalmasına rağmen spor kamuoyunda futbolun geniş yer almasını eleştirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 aydan kısa süre kalmasına rağmen spor kamuoyunda futbolun geniş yer almasını eleştirdi.

Taha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın gündemde geniş yer almasıyla ilgili, "Bizi mi sizi mi var bu işin? Bütün sporcular bizim bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. Bir ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat takımımız var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol. Bravo emeği geçen herkese." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül'ün mesajına başta dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp ile Avrupa şampiyonu karateci Uğur Aktaş'ın aralarında olduğu birçok milli sporcu destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Kadın futbolcunun evde meşin yuvarlakla yaptığı şov sosyal medyayı salladı
Kadın futbolcunun evde meşin yuvarlakla yaptığı şov sosyal medyayı salladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Başak Dizer Kaan Yıldırım Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli güreşçi Taha Akgül'den spor kamuoyuna "futbol" eleştirisi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:33:16. #1.14#

title