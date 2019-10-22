Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.

22.10.2019 13:32
Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Federasyonun paylaştığı video

Taha Akgül'ün minderde görüntüsü


Kaynak: DHA
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