Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen Süleyman Karadeniz, gümüş madalya aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen Süleyman Karadeniz, gümüş madalya aldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman, Moldovalı Radu Lefter'i (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde de Gürcü Elizbar Odikadze'yi (7-5) yenerek adını finale yazdırdı.

Süleyman Karadeniz, finalde Rus Zhabrailov'a mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur