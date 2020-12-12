Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı
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Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı

12.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:10
Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı

Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenen Dünya Kupası, Sırbistan'da başladı.

Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenen Dünya Kupası, Sırbistan'da başladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın ilk gününde grekoromen stilde iki Türk güreşçi mindere çıktı.

55 kiloda Şerif Kılıç, ilk turda Romanya'dan Cristian Vasile Vagiunic'i, çeyrek finalde ise Abdelkarim Fergat'ı yendi. Yarı finalde Moldova'dan Artiom Deleanu'yu yenen Şerif Kılıç, adını finale yazdırdı. Şerif Kılıç, yarın finalde Rusya'dan Emin Narimanovitch Sefershaev'le karşılaşacak.

72 kiloda Cengiz Arslan ise sırasıyla Rusya'dan Narek Oganian ve Fransa'dan Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem yarı finale kadar geldi. Yarı finalde Ermeni rakibi Malkhas Amoyan'a yenilen Cengiz Arslan, finale kalma şansını değerlendiremedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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