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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor müşavirliğine atandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor müşavirliğine atandı
24.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:17

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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