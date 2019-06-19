Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek
Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.
Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.
Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat'ta yapılacak.
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Kaynak: Hürriyet
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