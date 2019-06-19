Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek

Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek

Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek

Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.

Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat'ta yapılacak.

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Kaynak: Hürriyet

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