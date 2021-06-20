Milli Güreşçi Rıza Kayaalp baba olmanın güzelliğini şampiyonluklara benzetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp baba olmanın güzelliğini şampiyonluklara benzetti

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp baba olmanın güzelliğini şampiyonluklara benzetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, çocuk sahibi olmanın şampiyonluklar kadar güzel olduğunu söyledi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, çocuk sahibi olmanın şampiyonluklar kadar güzel olduğunu söyledi.

Babalar Günü nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) sosyal medya hesabına açıklamalar yapan Kayaalp, Avrupa şampiyonu olduktan sonra çocuğunun yaşadığı sevinçle ilgili konuştu.

Şampiyona nedeniyle yaklaşık 1 ay ailesinden uzak kalmasına rağmen bebeğinin kendisini ekranda gördüğü zaman gösterdiği sevinçle ilgili hislerini anlatan Kayaalp, "Çocuğum olduktan sonra ilk kez büyük bir şampiyonaya katıldım. Bu da Avrupa şampiyonasıydı. Olimpiyat öncesi olması ve rekorumu geliştirme yönünden benim için önemliydi. Evde bizi izleyen ikinci bir kişi oldu. O zaman 6,5 aylıktı ve bu kadar tepki vereceğini sanmıyordum. Madalya seremonisinden sonra doping testine girdim. Orada telefonumu açtım ve eşim videoyu attı. Yavru bizi tanımış seviniyor. Yaklaşık bir aydır görmemişti. Daha sonraki videolarda ben ekrana çıktıktan sonra epey sevindiğini gördüm. Hep şampiyonluklar çok güzel derdim ama daha güzel bir şey varmış ve o da çocukmuş." ifadelerini kullandı.

Çocuk sahibi olmanın çok özel bir duygu olduğundan bahseden Kayaalp, "Yıllardır hep yeğenlerimi, arkadaşlarımın çocuklarını sevdim. Yıllardır hep hayalimde kendi çocuğumu sevmek vardı. Şükürler olsun 2020'nin 3 Eylül'ünde dünyaya geldi. Biz olimpiyat sonrası doğmasını istemiştik ama olimpiyatlar iptal oldu. Olimpiyat öncesi doğmuş oldu. Farklı bir duyguymuş, onu gördük. Kendi çocuğunuzun olması insanın bu dünyadaki en büyük zaaflarından biri olmuş oluyor, onu da öğrendik. Şu anda 9 aylık oldu ve neredeyse 6 ay yanından ayrı kaldım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Cristiano Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp baba olmanın güzelliğini şampiyonluklara benzetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 18:43:31. #1.15#

title