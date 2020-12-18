Milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu
18.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:17
Serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda İspanyol Friev Naskidaeva'yı yenerek bronz madalya kazandı.
Serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda İspanyol Friev Naskidaeva'yı yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, bronz madalya maçında İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva ile karşılaştı.
Rakibini 11-8 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu