Milli güreşçi Murat Fırat'tan Polonya'da altın madalya
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Milli güreşçi Murat Fırat'tan Polonya'da altın madalya

Milli güreşçi Murat Fırat'tan Polonya'da altın madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ranking Series niteliğindeki Poland Open Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Murat Fırat tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ranking Series niteliğindeki Poland Open Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Murat Fırat tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Ankara ASKİ Spor güreşçisi 67 kg'de Murat Fırat çeyrek finalde Özbek rakibi dünya 3'üncüsü Elmurad Tasmuradov'u 3-1 ve yarı finalde de Özbek Mahmud Bakhshilloev'i 3-1 yendi.

Milli güreşçi finalde U23 Dünya şampiyonu Mısırlı Mohamed İbrahim Elsayed'ü çekişmeli geçen müsabakada ikinci devrede aldığı puanlarla 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.77 kg'de Yunus Emre Başar çeyrek finalde Rus rakibi Abuzayid Manstigov'a yenildi. Bu müsabakada sakatlık geçiren milli güreşçi bronz madalya müsabakasına çıkamadı ve 5'inci oldu

Turnuvada yarın 60 kg'de Ekrem Öztürk, 72 kg'de Cengiz Arslan ve Selçuk Can, 87 kg'de Metehan Başar ve Doğan Göktaş, 97 kg'de İbrahim Tığcı mindere çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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