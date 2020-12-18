Milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
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Milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

18.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:52
Milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Serbest stil 79 kiloda milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası finalinde Rus rakibi Akhmed Usmanov'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 79 kiloda milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası finalinde Rus rakibi Akhmed Usmanov'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, altın madalya maçında Rus Usmanov'la karşılaştı.

Müsabakayı 11-0 kaybeden Kotanoğlu, gümüş madalya elde etti.

Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli, Romanya'dan Vasile Madalin Minzala, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev ve yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov'u eleyerek finale kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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