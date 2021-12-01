EDİRNE (AA) - Milli güreşçi Melda Dernekçi, Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünya beşinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Edirneli güreşçi, kariyerine Edirne'de devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milli güreşçiye başarı diledi.

Dernekçi'nin önemli başarılara imza attığını ve Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi olduğunu belirten Gürkan, "Başarılı kariyerine artık Edirne Belediyesinin güreşçisi olarak, devam edecek. Melda, ayrıca Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi olarak, adını tarihe yazdırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Melda kızımıza her türlü desteği vereceğiz. İnanıyorum ki Melda, Edirne'mize ve ülkemize daha nice gururlar, başarılar yaşatacak. Evine hoş geldin Melda." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Dernekçi de doğduğu ve büyüdüğü şehir Edirne adına güreşmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.